‘Antrenman sayılıyor mu?’
Giresunspor'un tecrübeli oyuncularından Ahmet İlhan Özek, corona virüsü günlerindeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Evinde ailesiyle keyifli vakit geçiren 32 yaşındaki oyuncu karantina günleri paylaşımında, kızı Selma Su ile oynadığı dakikaları, "Bu antrenman sayılıyor mu?" notuyla takipçilerine aktardı.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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