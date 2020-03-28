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28 Mart 2020, Cumartesi
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sayılıyor mu?’

‘Antrenman sayılıyor mu?’

Giresunspor'un tecrübeli oyuncularından , corona virüsü günlerindeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Evinde ailesiyle keyifli vakit geçiren 32 yaşındaki oyuncu karantina günleri paylaşımında, kızı Selma Su ile oynadığı dakikaları, "Bu sayılıyor mu?" notuyla takipçilerine aktardı.

  1. 28.3.2020
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