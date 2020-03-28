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28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Erteleme geldi

Erteleme geldi

Erteleme geldi

İlk etapta planını 30 Mart'ta toplanma üzerine yapan Giresunspor, tarihi 3 'a aldığını duyurdu.

, diğer takımlarla yapılan görüşme sonrası kararı aldığını ifade etti. ve personele yapılacak test sonuçlarına göre çalışmaların başlaması bekleniyor.

  1. 28.3.2020
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