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28 Mart 2020, Cumartesi
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sıkı çalışıyor

Karagümrük sıkı çalışıyor

Lige verilen arada evden çalışan 'te teknik direktör 'ın oyunculardan sık sık bilgi aldığı belirtildi.

Takımın başında çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan genç hocanın, sıkı takipte olduğu belirtildi. Erdoğan, lig başladıktan sonra kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

  1. 28.3.2020
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