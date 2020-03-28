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28 Mart 2020, Cumartesi
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‘Play-off olmaz’

‘Play-off olmaz’

ligin kalanını yorumladı. 28 hafta oynandığını hatırlatan Özdilek, "Sezonun geri kalanı nasıl olacak bilmiyoruz. Yetkililer, bu durumu değerlendirecektir. Bana sorarsanız konuşulan playoff sistemi olmaz. Bu tüm takımlara haksızlık olur. Ortada verilen bir emek var" ifadelerini kullandı.

ligin kalanını yorumladı. 28 hafta oynandığını hatırlatan Özdilek, "Sezonun geri kalanı nasıl olacak bilmiyoruz. Yetkililer, bu durumu değerlendirecektir. Bana sorarsanız konuşulan playoff sistemi olmaz. Bu tüm takımlara haksızlık olur. Ortada verilen bir emek var" ifadelerini kullandı.

  1. 28.3.2020
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