‘Play-off olmaz’
Erzurum teknik direktörü Mehmet Özdilek ligin kalanını yorumladı. 28 hafta oynandığını hatırlatan Özdilek, "Sezonun geri kalanı nasıl olacak bilmiyoruz. Yetkililer, bu durumu değerlendirecektir. Bana sorarsanız konuşulan playoff sistemi olmaz. Bu tüm takımlara haksızlık olur. Ortada verilen bir emek var" ifadelerini kullandı.
Erzurum teknik direktörü Mehmet Özdilek ligin kalanını yorumladı. 28 hafta oynandığını hatırlatan Özdilek, "Sezonun geri kalanı nasıl olacak bilmiyoruz. Yetkililer, bu durumu değerlendirecektir. Bana sorarsanız konuşulan playoff sistemi olmaz. Bu tüm takımlara haksızlık olur. Ortada verilen bir emek var" ifadelerini kullandı.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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