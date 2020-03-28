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28 Mart 2020, Cumartesi
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Altınordu'dan "evde kal" çağrısı

Altınordu'dan "evde kal" çağrısı

1. Lig ekibi Altınordu, sosyal medyada herkesi evinde kalmaya davet ederek, evde olanları fotoğraflarla zincir oluşturmaya davet etti. temsilcisi, "Ellerimizi iki yana açarak # dedik ve güçlü bir zincir için yola çıktık." yazısıyla kulüp başkanı 'ın fotoğrafını paylaştı.

Altınordu Kulübü, hesaplarında "Ellerimizi iki yana açarak # dedik ve güçlü bir zincir için yola çıktık." yazısıyla kulüp başkanı 'ın fotoğrafını paylaştı.

Koronavirüsün alınacak önlemlerden daha güçlü olmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için yapacağımız en önemli şey evde kalmak. Evde olan herkesle güçlü bir zincir oluşturmak için ellerimi iki yana açtım. Şimdi sen de böyle bir fotoğraf paylaş ve #EvdeyimGüçlüyüm etiketi altındaki zinciri birlikte tamamlayalım."

  1. 28.03.2020
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