Durmak yok - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Durmak yok

Durmak yok

Durmak yok

teknik direktörü Dumlupınar, çalışmaların evden sürdüğünü ve lig başlayacak gibi hazırlandıklarını dile getirdi.

Lige verilen arada oyunculara ve personele izin veren Adana Demirspor, çalışmalarını evden sürdürüyor. Cüneyt Dumlupınar, futbolcuların sezon her an start alacak gibi çalıştığını belirtti. Özel programlar verdiklerini kaydeden Dumlupınar, "Tabii ki idman sahası farklı bir olay. Bireysel olarak çalışmak da bir yere kadar. Fakat biz tüm hazırlıklarımızı sezon başlayacak gibi yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularım özveri gösteriyor. Uzun süre idmansız olmak performansı geriletir" dedi.

ÖNCE SAĞLIK, SONRA LİG
Virüsle ülke olarak mücadele edildiğini belirten Dumlupınar, "Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Bize de onlara uymak düşüyor. Oyuncularımıza da gereken uyarıları yaptık. 'Evde kal' çağrısına takım halinde uyuyoruz. Bu virüsten kısa zamanda kurtulmayı umuyoruz" dedi. Sezonun geri kalanını da değerlendiren tecrübeli hoca, "Önemli olan insan sağlığı. Hastalık geçerse bunlar gündeme gelir. Ligin devam edeceğini düşünüyorum. Öncelikli dileğimiz virüsü atlatmak. Lige sonra bakılır" diye konuştu.

  1. 28.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN