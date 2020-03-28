Durmak yok

Lige verilen arada oyunculara ve personele izin veren Adana Demirspor, çalışmalarını evden sürdürüyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, futbolcuların sezon her an start alacak gibi çalıştığını belirtti. Özel programlar verdiklerini kaydeden Dumlupınar, "Tabii ki idman sahası farklı bir olay. Bireysel olarak çalışmak da bir yere kadar. Fakat biz tüm hazırlıklarımızı sezon başlayacak gibi yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularım özveri gösteriyor. Uzun süre idmansız olmak performansı geriletir" dedi.

ÖNCE SAĞLIK, SONRA LİG

Virüsle ülke olarak mücadele edildiğini belirten Dumlupınar, "Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Bize de onlara uymak düşüyor. Oyuncularımıza da gereken uyarıları yaptık. 'Evde kal' çağrısına takım halinde uyuyoruz. Bu virüsten kısa zamanda kurtulmayı umuyoruz" dedi. Sezonun geri kalanını da değerlendiren tecrübeli hoca, "Önemli olan insan sağlığı. Hastalık geçerse bunlar gündeme gelir. Ligin devam edeceğini düşünüyorum. Öncelikli dileğimiz virüsü atlatmak. Lige sonra bakılır" diye konuştu.