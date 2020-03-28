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28 Mart 2020, Cumartesi
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Bjarnason Vural’la coştu

Bjarnason Vural’la coştu

Akhisar'ın İzlandalı orta sahası Elmar Bjarnason, 'ın göreve gelmesiyle takımın değişmezi oldu.

Son 6 maçta ilk 11'in değişmezi olan İzlandalı attığı 3 golle de takımına büyük katkı sağladı. 31 yaşındaki oyuncu bu sürede 2 de asist yaparak dikkat çekti.

  1. 28.3.2020
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