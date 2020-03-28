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28 Mart 2020, Cumartesi
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teste giriyor

Bursaspor teste giriyor

Corona virüsü nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren , önümüzdeki günlerde takım halinde virüs testine girecek.

Corona virüsü nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren , önümüzdeki günlerde takım halinde virüs testine girecek. Yabancı oyuncuların tedirgin olduğunu belirten başkan , sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

  1. 28.3.2020
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