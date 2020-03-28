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28 Mart 2020, Cumartesi
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Altınordu slogana uydu

Altınordu slogana uydu

İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganını ilke edinen Altınordu, 'de bu sezon hiç cezası almayan tek takım oldu.

İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganını ilke edinen Altınordu, 'de bu sezon hiç cezası almayan tek takım oldu. ekibinin teknik patronu , oyunu çirkinleştirmeden futbol oynamaya devam edeceklerini söyledi.

  1. 28.3.2020
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