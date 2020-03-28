Altınordu slogana uydu

İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganını ilke edinen Altınordu, Türkiye'de bu sezon hiç kırmızı kart cezası almayan tek takım oldu. İzmir ekibinin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, oyunu çirkinleştirmeden futbol oynamaya devam edeceklerini söyledi.