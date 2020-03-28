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28 Mart 2020, Cumartesi
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hazır kıta

Altay hazır kıta

1'inci Lig temsilcisi 'da teknik direktör , corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen lige siyah-beyazlı takımın hazır girmesi gerektiğini vurguladı.

Ligin yeniden başlama tarihinin net olmadığını dile getiren , "Profesyonel bir oyuncu grubuna sahibiz, ne yapmaları gerektiğini iyi biliyorlar. Şu anlık birlikte antrenman yapma şansımız yok ancak onların maç kondisyonlarını kaybetmemeleri için belli bir program dahilinde yapabilecekleri çalışmaları verdik. Oyuncularımız evlerinde ve tesislerimizde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek idmanlarına devam ediyor" dedi.

"Oyuncularımızın sağlığı için tüm tedbirleri aldık" diyen deneyimli teknik adam, "Bu çalışmalar sahada takım halinde yapılacak idmanların yeri tutmasa da 'nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'da yönetim tesisleri dış dünyaya kapatarak dezenfeksiyon çalışmalarına hız vermişti. Çalışmalarını evlerinde sürdüren siyah-beyazlı oyuncular ise yaptıkları bireysel çalışmaları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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  1. 28.03.2020
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