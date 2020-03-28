Altay hazır kıta
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen lige siyah-beyazlı takımın hazır girmesi gerektiğini vurguladı.
Ligin yeniden başlama tarihinin net olmadığını dile getiren Yalçın Koşukavak, "Profesyonel bir oyuncu grubuna sahibiz, ne yapmaları gerektiğini iyi biliyorlar. Şu anlık birlikte antrenman yapma şansımız yok ancak onların maç kondisyonlarını kaybetmemeleri için belli bir program dahilinde yapabilecekleri çalışmaları verdik. Oyuncularımız evlerinde ve tesislerimizde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek idmanlarına devam ediyor" dedi.
"Oyuncularımızın sağlığı için tüm tedbirleri aldık" diyen deneyimli teknik adam, "Bu çalışmalar sahada takım halinde yapılacak idmanların yeri tutmasa da TFF'nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Altay'da yönetim tesisleri dış dünyaya kapatarak dezenfeksiyon çalışmalarına hız vermişti. Çalışmalarını evlerinde sürdüren siyah-beyazlı oyuncular ise yaptıkları bireysel çalışmaları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
- 28.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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