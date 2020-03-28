Altınordu'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı

Altınordu'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı

1'inci Lig ekiplerinden 'nun devre arasında 3'üncü Lig takımı Osmaniyespor'dan kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu, kariyerinde sadece ve 3'üncü Lig'de forma giydiğini, ancak 1'inci Lig'e çabuk uyum sağladığını söyledi.

Metehan, "Diğer liglere göre burada mücadele üst seviyede. Her takım her takımı yenebilecek kadrolara sahip. İyi yabancı ve yerli futbolcuların yer aldığı ligde ben de için elimden geleni yapıyorum. Teknik direktörümüz ve ekibinin istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bu sezonu en iyi şekilde bitirip gelecek sezon daha iyi bir Metehan izletmek istiyorum" diye konuştu.

Altınordu formasıyla çıktığı 11 maçta ilk 11'de forma giyip, 3 kez rakip fileleri havalandıran Metehan, "Altınordu'daki aile havasına çok iyi adapte oldum. Altınordu, çok köklü bir camia. 25 yaşındayım ve kendimi futbol olarak en iyi hisettiğim yerdeyim. Takım içerisindeki hava çok iyi ve ben de burada olmaktan çok mutluyum. Altınordu'nun 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' sloganına uyan bir karakterim var. Burası çok iyi bir eğitim yuvası. Takımımızda birçok genç oyuncu var ve geçmişte almış aldıkları eğitimlerin avantajlarını yaşıyorlar. Ben de yeteneklerimin üzerine koyuyorum ve burada çok başarılı olmak istiyorum" dedi.

  1. 28.03.2020
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