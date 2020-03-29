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29 Mart 2020, Pazar
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Çalışmak zorundayız

Çalışmak zorundayız

Menemen’in hocası : Şu ana kadar bir sağlık sorunu yok. Tüm futbolcular programın fazlasını uyguluyor. Geri düşmemek için çalışmak zorundayız

1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk , koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle futbolcularının evlerinden dışarı çıkmadığını söyledi. Her futbolcunun evinde canla başla çalıştığını ifade eden Laleci, "Takımımızın sağlığı çok önemli. Şu ana kadar bir sağlık sorunu ile karşılaşmadık. Oyuncularımız verilen programı uyguluyor. Hepsini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Herkes zor günlerde dahi işini ciddiyetle yapıyor. Kimsede form düşüklüğü söz konusu değil. Çoğu futbolcumuz verilen programın da fazlasını çalışıyor. Çalışmak zorundayız. Çünkü ne kadar sahaya inmezsek bedenimizin hamlığı artacak. İkinci bir emre kadar bu şekilde çalışacağız, kimseyi riske atmayacağız" diye konuştu.
  1. 29.3.2020
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