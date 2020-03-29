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29 Mart 2020, Pazar
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Hazır döneceğiz

Hazır döneceğiz

Zorlu süreçte her futbolcunun programa uyduğunu kaydeden genç çalıştırıcı, “Tabii ki maç kondisyonu düşecek ama en hazır şekilde döneceğiz” diye konuştu

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin başlama tarihinin net olmadığını hatırlattı. Oyuncularının bu süreçte ne yapmaları gerektiğini bildiğini bildiren Koşukavak, "Şu anda birlikte antrenman yapma şansımız yok ancak onların maç kondisyonlarını kaybetmemeleri için belli bir program dahilinde yapabilecekleri çalışmaları verdik. evlerinde ve tesislerimizde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek idmanlarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Koşukavak, futbolcuların sağlığı için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu çalışmalar sahada takım halinde yapılacak idmanların yerini tutmasa da 'nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. 47 yaşındaki antrenör siyah-beyazlı kulübün başında 6 maça çıkarken; 3 beraberlik ve 3 galibiyet aldı. Koşukavak'ın ismi geçtiğimiz günlerde ile de anılıyordu.

  1. 29.3.2020
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