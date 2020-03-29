Hazır döneceğiz
Zorlu süreçte her futbolcunun programa uyduğunu kaydeden genç çalıştırıcı, “Tabii ki maç kondisyonu düşecek ama en hazır şekilde döneceğiz” diye konuştu
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin başlama tarihinin net olmadığını hatırlattı. Oyuncularının bu süreçte ne yapmaları gerektiğini bildiğini bildiren Koşukavak, "Şu anda birlikte antrenman yapma şansımız yok ancak onların maç kondisyonlarını kaybetmemeleri için belli bir program dahilinde yapabilecekleri çalışmaları verdik. Oyuncularımız evlerinde ve tesislerimizde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek idmanlarına devam ediyor" şeklinde konuştu.
TÜM TEDBİRLER ALINDI
Koşukavak, futbolcuların sağlığı için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu çalışmalar sahada takım halinde yapılacak idmanların yerini tutmasa da TFF'nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. 47 yaşındaki antrenör siyah-beyazlı kulübün başında 6 maça çıkarken; 3 beraberlik ve 3 galibiyet aldı. Koşukavak'ın ismi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de anılıyordu.
- 29.3.2020
- EBA TV izle! EBA TV frekansları MEB EBA TV nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri internet canlı yayını izle
- Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...
- Rıza Çalımbay gündemi değerlendirdi!
- İşte Florya'da yapılan testin perde arkasında yaşananlar!
- Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hazır döneceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.