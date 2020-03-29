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29 Mart 2020, Pazar
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Güç depoluyoruz

Güç depoluyoruz

'un tecrübeli yıldızı , hocalarının verdiği antrenman programına harfiyen uyduklarını söyledi. 32 yaşındaki futbolcunun, çalışma videosu kulüp tarafından paylaşıldı

Adana Demirspor'un tecrübeli yıldızı , hocalarının verdiği antrenman programına harfiyen uyduklarını söyledi. 32 yaşındaki futbolcunun, çalışma videosu kulüp tarafından paylaşıldı. Volkan, " oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bunu lige verilen yaz ayları arası gibi düşünmek gerek. Güç depoluyoruz ve dikkatli olmalıyız" diye konuştu.
  1. 29.3.2020
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