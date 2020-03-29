Altınordu harika - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altınordu harika

harika

Altınordu harika

Devre arasında ’den ekibine katılan , “Bu ligde mücadele üst seviyede. çok köklü ve harika bir camia” dedi.

1. Lig ekiplerinden 'nun devre arasında 3. Lig takımı 'dn kadrosuna kattığı , çabuk uyum sağladığını söyledi. Metehan, "Diğer liglere göre burada mücadele üst seviyede. Her takım her takımı yenebilecek kadrolara sahip. İyi yabancı ve yerli futbolcuların yer aldığı ligde ben de Altınordu için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Altınordu'da 11 maçta forma giyen Metehan 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Metehan, "Altınordu'daki aile havasına çok iyi adapte oldum. Altınordu, çok köklü bir camia. 25 yaşındayım ve kendimi futbol olarak en iyi hissettiğim yerdeyim. Takım içerisindeki hava çok iyi ve ben de burada olmaktan çok mutluyum. Altınordu'nun 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' sloganına uyan bir karakterim var. Burası çok iyi bir eğitim yuvası" dedi.

  1. 29.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu harika haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN