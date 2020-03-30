16 puanımız gitti
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, “Bu sezon hakem hatalarından çok çektik. Hakkımızı sonuna kadar savunuyoruz Ligler yeniden başladığında hakemlerimizin daha dikkatli olacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu'nun düzenlediği bursadabugün. com'da instagram canlı yayınına konuk oldu. Bu sezon yaşadıkları hakem hatalarından çok çektiklerini söyleyen Mestan, "Bu sezon hakem hataları yüzünden tam 16 puan kaybettik. Biz, hakkımızı sonuna kadar savunuyoruz. Kimse bizi kuzu zannetmesin. Aslında kurt gibi davranıyoruz, ama bunları dışarıya göstermiyoruz. Hatalarla ilgili gerekli yerlere, her türlü itirazımızı yapıyoruz. Bursaspor'un hakkını kimseye yedirmeyiz" diye konuştu.
TEK HEDEF SÜPER LİG
Bursaspor'un Süper Lig takım olduğunun altını çizen Başkan Mestan, "Futbolcularımız evde bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Futbola döneceğimiz zamanı bekliyoruz. Şu an sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da takip ediyoruz. Ortak bir karar verilecek gibi duruyor. UEFA bir çalışma içerisinde, yakın zamanda bir açıklama yapacak. Tek hedefimiz Süper Lig'e dönmek. Bunu da başaracak güçteyiz" ifadelerini kullandı.
ALİ MANEVİ EVLAT
Bu sezon altyapıdan A takıma yükselen 17 yaşındaki Ali Akman hakkında da konuşan Mestan, "Ali Akman manevi evladımız eski başkanımız merhum Hikmet Şahin'in torunu. İnşallah şu an 17 yaşında olan Ali'yi de Enes Ünal gibi Avrupa'da görür gururlanırız" ifadesini kullandı.
İPTAL OLMAZ TESCİL OLUR
Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin iptali gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Mestan, şöyle konuştu: Sezonun yüzde 70-80'i oynandığı için ligin iptali gibi bir durumu olmaz. En kötü liglerin şu anki haliyle tescil edileceğini düşünüyorum. UEFA'nın da bu yönde bir kararı olacaktır. Süper Lig'de 18 takımla ilgili konuşursam farklı bir algı oluşabilir. Herkesin sükûnete ihtiyacı var. TFF ve Spor Bakanlığı'nın kararını beklemek durumundayız.
TESTLERİ BEKLİYORUZ
Bursaspor'dakı koronavirüsle ilgili durumu da aktaran Başkan Mesut Mestan , "Özlüce Tesisleri'nde gerekli önlemleri almıştık. İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz ve test kitlerini bekliyoruz. Futbolculardan yaklaşık 10 gündür telefonla iletişim halindeyiz. Şu ana kadar kulüp personeli, futbol ve basketbol takımımızdan herhangi bir olumsuz durum gelmedi" diye konuştu.
VAKIFKÖY BÜYÜK ŞANS
Altyapının kulüp için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Başkan Mesut Mestan, "Buradan çıkan çocuklar çok değerli. Bu ligdeki takımlar kavgacı ve mücadeleci. Gençlerimiz bu ligde ezilsin istemedik buna rağmen ilk 3 maçta birçoğuna forma şansı da verdik. 3-4 oyuncu var altyapıdan gelen profesyonel sözleşme yaptık" diye konuştu.
TOPBAŞI ERTELENDİ
Mesut Mestan, takımın geçen hafta Salı günü toplanmasını planladıklarını, ancak mevcut durum nedeniyle ertelediklerini belirterek, "Spor ve Sağlık Bakanları'nın talimatları doğrultusunda hareket edeceğiz. Türkiye'deki tüm futbolcuların bir tık geriye gittiğini söylemem gerekiyor" diye konuştu.
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