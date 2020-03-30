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30 Mart 2020, Pazartesi
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Yabancılar gitmedi

Yabancılar gitmedi

’da , "Takım olarak beklemedeyiz. hepsi ’de. Dilerim en kısa sürede salgın biter ve ligler kaldığı yerden sürer" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen süresiz arada geçen hafta antrenmanlara yeniden başlama tarihini erteleyen Akhisarspor beklemeye geçti. Akigolar, Futbol Federasyonu'nun 2 Nisan Perşembe günü yapacağı durum değerlendirme toplantısında alacağı kararları bekliyor. Geçen haftadan bu yana 'dan ayrılmayıp gelişmeleri takip eden teknik direktör , takım olarak beklemede olduklarını söyledi. Yılmaz hoca, salgın yüzünden morallerin bozulduğunu söylerken, "Takım olarak beklemedeyiz. hiçbiri Türkiye'den ayrılmadı. Hepsi 'de evlerindeler. Verdiğimiz özel programlar dahilinde çalışıyorlar. Bu süreçte tüm takımların randımanı doğal olarak düştü. Salgın yüzünden kimsenin tadı tuzu kalmadı. Dilerim en kısa sürede salgın etkileri azalır ve ligler kaldığı yerden başlayıp tamamlanır" şeklinde konuştu.
  1. 30.3.2020
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