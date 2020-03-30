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30 Mart 2020, Pazartesi
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Şampiyonluğa alışkınım

Şampiyonluğa alışkınım

Abdulkerim Bardakçı, “Geçen sezon Denizlispor’da ipi göğüsledim Bu sezon da ile mutlu sona ulaşmak istiyorum” diye konuştu.

1. Lig'de 'ın en istikrarlı isimlerinden olan Abdulkerim Bardakçı, bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşayacağına inanıyor. 25 yaşındaki stoper, geçen sezon Yukatel Denizlispor'la yaşadığı sevincini bir kez daha tekrarlayacağını söyledi. Süper Lig'i çok istediklerini belirten Bardakçı, "Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilesek de hocamız ile iyi bir form grafiği yakaladık. İlk iki için iddiamız devam ediyor" dedi. Salgın nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bardakçı, "Yaşanan koronavriüs salgını nedeniyle liglere ara verildi. Ancak bu arada takım olarak kendimizi hazır tutmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Sezon sonunda Altay ile de Süper Lig'e yükselmeyi çok istiyorum. Liglerin başlamasıyla büyük taraftarımızı tribünlerde yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.
  1. 30.3.2020
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