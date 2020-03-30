Hüseyin’e af gündemde - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Hüseyin’e af gündemde

Hüseyin’e af gündemde

Hüseyin’e af gündemde

'da disiplinsiz hareketlerinden dolayı yönetim tarafından süresiz bırakılan golcü 'a af yolu gözüktü.

Ekol Göz Menemenspor'da disiplinsiz hareketlerinden dolayı yönetim tarafından süresiz bırakılan golcü 'a af yolu gözüktü. 2 haftadır kadro dışında olan deneyimli oyuncunun, yönetim kurulu ve teknik heyeti arayarak özür dilediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrası Hüseyin Çolak'ın takımdaki kaderinin netleşeceği bildirildi. Hüseyin'in liglerin başlamasının ardından yeniden kadroya alınması bekleniyor.
  1. 30.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hüseyin’e af gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN