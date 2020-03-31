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31 Mart 2020, Salı
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Trtovac’a yeni teklif

Trtovac’a yeni teklif

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp stoper ile yeni mukavele imzalamak için masaya oturdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek stoperi ile görüşme masasına oturdu. Sarı-lacivertlilerin, Sırp oyuncuyla yeni bir mukavele yapmak istediği öğrenilirken, Trtovac'ın da kariyerini ekibinde sürdürmeye sıcak baktığı vurgulandı. Yönetimin en kısa sürede Trtovac'la bir kez daha görüşeceği, tarafların bir aksilik olmazsa anlaşmaya varacağı kaydedildi. Bu sezon Menemenspor'da 19 lig, 1 de maçı oynayan 33 yaşındaki savunmacı, bin 691 dakika sahada kaldı.

LALECİ: KORKU YAŞAMAYIZ
Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Covid-19 nedeniyle lige verilen arada bireysel çalışmaların sürdüğünü belirtip, "Lig devam ederse düşme korkusu yaşamayız" ifadesini kullandı.

  1. 31.3.2020
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