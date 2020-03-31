Trtovac’a yeni teklif
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp stoper Jasmin Trtovac ile yeni mukavele imzalamak için masaya oturdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek stoperi Jasmin Trtovac ile görüşme masasına oturdu. Sarı-lacivertlilerin, Sırp oyuncuyla yeni bir mukavele yapmak istediği öğrenilirken, Trtovac'ın da kariyerini İzmir ekibinde sürdürmeye sıcak baktığı vurgulandı. Yönetimin en kısa sürede Trtovac'la bir kez daha görüşeceği, tarafların bir aksilik olmazsa anlaşmaya varacağı kaydedildi. Bu sezon Menemenspor'da 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayan 33 yaşındaki savunmacı, bin 691 dakika sahada kaldı.
LALECİ: KORKU YAŞAMAYIZ
Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Covid-19 nedeniyle lige verilen arada bireysel çalışmaların sürdüğünü belirtip, "Lig devam ederse düşme korkusu yaşamayız" ifadesini kullandı.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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