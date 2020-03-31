Vural'la devam
Başkan Fatih Karabulut, Süper Lig hedefine ulaşıp yola teknik direktör Yılmaz Vural ile devam etmek istediklerini ifade ederken ligin devam etmesi gerektiğini söyledi.
LİG BU HALİYLE TESCİL EDİLEMEZ
Başkan Karabulut, liglerin ertelenmesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle devletimizin aldığı karara saygı duyuyorum. Bence doğru bir karardı. Geç kalmadı" diye konuştu. Liglerin geleceğiyle ilgili de görüşünü belirten Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, "Ligler bu haliyle tescil olmaz, olamaz. TFF 1'inci Lig'de zirve yarışında puanlar birbirine çok yakın. Kimin sezonu nasıl bitireceği belli değil. İleride nasıl bir süreç izleyeceğiz bilmiyorum ama eninde sonunda ligler devam etmeli. Biz hedefi olan bir takımız. Hedefi olmayan takımlar ligin bitmesini istiyor. Bu yanlış bir karar olur. Öyle bir şeyi kesinlikle kulüp olarak kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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