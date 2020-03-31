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31 Mart 2020, Salı
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Vural'la devam

Vural'la devam

Başkan , hedefine ulaşıp yola ile devam etmek istediklerini ifade ederken ligin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada gelişmeleri bekleyen Akhisarspor'da başkan , yeni sezonda hedefine ulaşıp yola ile devam etmek istediklerini söyledi. Salgın sürecini değerlendiren Karabulut, ligin başlama tarihi ile ilgili henüz bir bilgi gelmediğini hatırlatıp, "İdmanları yönetim kurulu ve hocamız Yılmaz Vural ile yaptığımız istişare sonucu erteledik. Başlama tarihi ve salgına bağlı. Takım bireysel olarak evde hocanın programına göre çalışıyor" dedi.

LİG BU HALİYLE TESCİL EDİLEMEZ
Başkan Karabulut, liglerin ertelenmesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle devletimizin aldığı karara saygı duyuyorum. Bence doğru bir karardı. Geç kalmadı" diye konuştu. Liglerin geleceğiyle ilgili de görüşünü belirten Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, "Ligler bu haliyle tescil olmaz, olamaz. 1'inci Lig'de zirve yarışında puanlar birbirine çok yakın. Kimin sezonu nasıl bitireceği belli değil. İleride nasıl bir süreç izleyeceğiz bilmiyorum ama eninde sonunda ligler devam etmeli. Biz hedefi olan bir takımız. Hedefi olmayan takımlar ligin bitmesini istiyor. Bu yanlış bir karar olur. Öyle bir şeyi kesinlikle kulüp olarak kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.
  1. 31.3.2020
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