Erdoğan’dan Gümrük’e mesaj - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Erdoğan’dan Gümrük’e mesaj

Erdoğan’dan Gümrük’e mesaj

Erdoğan’dan Gümrük’e mesaj

1. Lig'de zirve yarışındaki Karagümrük'te göreve geldikten sonra takımı adeta şaha kaldıran Ömer Erdoğan, camiaya seslendi.

1. Lig'de zirve yarışındaki Karagümrük'te göreve geldikten sonra takımı adeta şaha kaldıran Ömer Erdoğan, camiaya seslendi. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, " bizim işimiz evet ama önce sağlık gelir. Dünyamız, 'miz ve Karagümrük elbet güzel günler görecek. Ama önce sağlığımızı düşünmeliyiz. Futbolcularımız bireysel olarak çalışıyor. Şu zor günleri atlatırsak Karagümrük'ü hedefe ulaştıracağız" dedi.
  1. 31.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erdoğan’dan Gümrük’e mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN