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31 Mart 2020, Salı
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’da bekleyiş devam ediyor

Hatay’da bekleyiş devam ediyor

1. Lig'de potasına en yakın rakibi 'nın 7 puan önünde lider durumda bulunan Hatayspor, federasyonun liglerle ilgili vereceği kararı bekliyor.

1. Lig'de potasına en yakın rakibi 'nın 7 puan önünde lider durumda bulunan Hatayspor, federasyonun liglerle ilgili vereceği kararı bekliyor. Covid-19 salgını nedeniyle oyuncuların bireysel çalışmalarına devam ettiğini açıklayan bordo-beyazlı takımın hocası , "Şu an futbolu düşünmek biraz zor. Ligler tescil edilir ya da devam edilir. Biz TFF'nin vereceği karara saygılıyız. Ama bugüne kadar verilen emek de harcanmamalı" açıklamasını yaptı.
  1. 31.3.2020
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