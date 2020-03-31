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31 Mart 2020, Salı
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’un gözü ’de

Samsun’un gözü TFF’de

2.Lig 'ta 10 puan farkla lider durumda olan ve şampiyonluk için gün sayan 'da gözler 'ye çevrilmiş durumda.

2.Lig 'ta 10 puan farkla lider durumda olan ve şampiyonluk için gün sayan 'da gözler 'ye çevrilmiş durumda. Federasyonun 2 Nisan'da yapacağı toplantıyı bekleme kararı alan kulüpten şu açıklama yapıldı: "TFF, 2 Nisan 2020 tarihinde durum değerlendirmesi adına bir toplantı yapacaktır. O tarihe kadar oyuncularımız teknik ekip tarafından kendilerine verilen bireysel programlar dahilinde idmanlarına devam edecektir. TFF'nin alacağı karara istinaden yeni programımız belirlenecektir."
  1. 31.3.2020
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