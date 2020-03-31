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31 Mart 2020, Salı
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Paixao kalıyor

Paixao kalıyor

, kralını elinde tutuyor. Geçen sezon 29 golle 1. ’in en skorer ismi olan, bu yıl da zirvede yer alan ’nin sözleşmesi uzatılacak.

1. 'de son iki sezona damga vuran isim olan Marco Paixao, 'da kalıyor. Siyah-beyazlı kulübün, 35 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran bir performans ortaya koyan yıldızın sözleşmesini uzatma kararı aldığı öğrenildi. Geçen sezon attığı 29 golle TFF 1. Lig'de gol kralı olan, bu sezon da forma giydiği 27 maçta 17 kez fileleri havalandıran Marco Paşa ile 2 yıllık daha mukavele yapılması gündeme geldi. Özellikle geldikten sonra performansı yükselen Paixao'nun da 'de kalma konusunda istekli olduğu dile getirildi.

TÜRKİYE EN GÜVENİLİR ÜLKE
Bu arada Portekizli oyuncu, dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını hakkında da açıklamalarda bulundu. İki senedir 'de yaşadığını ve burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Paixao, "Türk halkı bu kritik süreçte de nasıl davranılması gerektiğini biliyor. Avrupa'nın bir çok ülkesinde yaşanan tablo ortada. Türkiye'de tedbirler ve halkın duyarlılığı üst seviyede. Çoğu yer kapalı ve devletin aldığı tedbirlere vatandaşlar uymakta. Bana göre Türkiye en güvenli yer" diye konuştu.

ALTAY'DA BİREYSEL İDMANA DEVAM
Altay'da futbolcular, Kovid- 19salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. 32 yaşındaki orta saha Yılmaz Özeren, "Takım arkadaşlarımla beraber idman yapamıyoruz. Form grafiğini kaybetmemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

  1. 31.3.2020
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