Akhisarspor 0-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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0-0 BB | MAÇ SONUCU

Akhisarspor 0-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında , Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda konuk ettiği BB ile 0-0 berabere kaldı. Böylelikle ev sahibi ekibin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekibin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakika gelişen Akhisarspor atağında Onur'un ceza yayı üzerine yaptığı ortada Erhan'ın yarım volesi direğin dibinden auta gitti.

23'üncü dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen ev sahibinden Erhan'ın şutunu Sehic 90'dan aldı.

38'inci dakikada Akhisarlı Tolga'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur'un şutu Sehic'in ardından direğe çarparak kornere çıktı.

41'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında defansın sektirdiği topu önünde bulan Cikalleshi'nin sert şutu kalecide kaldı.

45'inci dakikada Erzurumspor'dan Hasan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.

60'ıncı dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa Nizam'ın şutu az farkla auta çıktı.

63'üncü dakikada Akhisar defansında Tolga'nın çıkarken kaptırdığı topu alan İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

66'ncı dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

82'nci dakikada Vrsajevic'in ceza alanı dışından sert şutu Sehic'te kaldı.

Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 21:40
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