Hatayspor 2-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 28'inci haftasında lider Hatayspor sahsaında Ümraniyespor'u konuk etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Mehmet Altıparmak'ın takımına galibiyeti getiren golleri Rayane Aabid ve Helder Barbosa kaydetti. Bu sonuçla lider puanını 53'e yükseltti. Ümraniyespor ise 40 puanda kaldı.
TFF. 1 Lig'in 28. haftasında lider Hatayspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda seyircisiz oynanan mücadeleyi Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran hakem üçlüsü yönetti.
14:00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk 45 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin 47. dakikasında Hataysporlu Rayane Aabid gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
90 dakikaya kadar mücadelede başka gol sesi çıkmazken 90+6. dakikada Hatayspor'dan Helder Barbosa, takımının 2. golünü kaydetti.
Mücadelede 4'ü Hataysporlu olmak üzere 7 futbolcu sarı kart gördü.
Karşılaşma Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, play off hedefini sürdürmek için lideri yenmek isteyen Ümraniyespor, deplasmanda istediğini alamadı.
Hatayspor galibiyetin ardından 53 puanla zirvede yer alırken, Ümraniyespor, 40 puanla 8 sırada bulunuyor.
Hatayspor haftaya İstanbulspor'a konuk olacak, Ümraniyespor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Alican Özfesli xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Rayane Aabid xxx (Furkan Şeker dk.75 xx), Rahman Buğra Çağıran xx (Helder Barbosa dk. 81 x), Selim Ilgaz xx, Mirkan Aydın x (Hamza Gür dk. 67 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Idır Quali, Dame Diop
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Ümraniyespor: Burak Öğür x, Riad Nouri x, Mücahit Akçay x (Honore Gomis dk. 67 x), Bahadır Taşdelen x (Toncı Mujan dk. 67 x), Akabueze xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu x (Erdem Seçgin dk. 80 ?), Alaaddin Okumuş x, Glumac xx, Muhamed Gönülaçar x, Tarık Tekdal x
Yedekler: Süleyman Enes Özer, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Yunus Emre Gedik
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Rayane Aabid (dk. 47), Helder Barbosa (dk. 90+6) (Hatayspor)
Kırmızı kartlar: Gökhan Süzen (Maçın ardından) (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Rahman Buğra Çağıran, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Hatayspor), Mücahit Akçay, Gökhan Süzen, Honore Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)
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