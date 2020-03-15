Hatayspor 2-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Hatayspor 2-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Hatayspor 2-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 28'inci haftasında lider Hatayspor sahsaında Ümraniyespor'u konuk etti. 'nda oynanan zorlu karşılaşma Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 'ın takımına galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. Bu sonuçla lider puanını 53'e yükseltti. Ümraniyespor ise 40 puanda kaldı.

. 1 Lig'in 28. haftasında lider Hatayspor, Ümraniyespor'u konuk etti. 'nda seyircisiz oynanan mücadeleyi , , hakem üçlüsü yönetti.

14:00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk 45 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin 47. dakikasında Hataysporlu gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

90 dakikaya kadar mücadelede başka gol sesi çıkmazken 90+6. dakikada Hatayspor'dan , takımının 2. golünü kaydetti.

Mücadelede 4'ü Hataysporlu olmak üzere 7 futbolcu sarı kart gördü.

Karşılaşma Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, play off hedefini sürdürmek için lideri yenmek isteyen Ümraniyespor, deplasmanda istediğini alamadı.

Hatayspor galibiyetin ardından 53 puanla zirvede yer alırken, Ümraniyespor, 40 puanla 8 sırada bulunuyor.

Hatayspor haftaya İstanbulspor'a konuk olacak, Ümraniyespor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Alican Özfesli xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Rayane Aabid xxx (Furkan Şeker dk.75 xx), xx (Helder Barbosa dk. 81 x), Selim Ilgaz xx, Mirkan Aydın x (Hamza Gür dk. 67 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Idır Quali, Dame Diop

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Burak Öğür x, Riad Nouri x, Mücahit Akçay x (Honore Gomis dk. 67 x), Bahadır Taşdelen x (Toncı Mujan dk. 67 x), Akabueze xx, xx, Serkan Göksu x (Erdem Seçgin dk. 80 ?), Alaaddin Okumuş x, Glumac xx, Muhamed Gönülaçar x, Tarık Tekdal x

Yedekler: Süleyman Enes Özer, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Rayane Aabid (dk. 47), Helder Barbosa (dk. 90+6) (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Gökhan Süzen (Maçın ardından) (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Rahman Buğra Çağıran, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Hatayspor), Mücahit Akçay, Gökhan Süzen, Honore Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

  1. 15.03.2020
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