Adana Demir’e bir haller oldu!

Geriden gelerek zirve yarışına dahil olan Adana Demir, son haftalarda düşüşe geçti. Evinde Akhisar'a mağlup olan Mavi Şimşekler, üç maçtır galibiyete hasret. Son 6 haftada iki kez kazanan Demir, pazartesi günü Eskişehir'i yenerek çıkışa geçmeyi planlıyor.