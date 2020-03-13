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13 Mart 2020, Cuma
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’e bir haller oldu!

Adana Demir’e bir haller oldu!

Geriden gelerek zirve yarışına dahil olan , son haftalarda düşüşe geçti.

Geriden gelerek zirve yarışına dahil olan , son haftalarda düşüşe geçti. Evinde Akhisar'a mağlup olan Mavi Şimşekler, üç maçtır galibiyete hasret. Son 6 haftada iki kez kazanan Demir, pazartesi günü 'i yenerek çıkışa geçmeyi planlıyor.

  1. 13.3.2020
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