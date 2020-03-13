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13 Mart 2020, Cuma
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‘Hasreti bitireceğiz’

‘Hasreti bitireceğiz’

Ümraniye deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen 1 puana sevindi.

Ümraniye deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen 1 puana sevindi. Teknik direktör , dış sahada alınan her puanın değerli olduğunu belirterek, "Geriye düşsek de disiplinden kopmadık. 3 puan harika olurdu ama kaybetmemek de önemli. Pazar günü İstanbulspor'u yenerek hasretimizi bitireceğiz" sözlerini sarf etti.

  1. 13.3.2020
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