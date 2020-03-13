‘Hasreti bitireceğiz’

Ümraniye deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Menemenspor 1 puana sevindi. Teknik direktör Cenk Laleci, dış sahada alınan her puanın değerli olduğunu belirterek, "Geriye düşsek de disiplinden kopmadık. 3 puan harika olurdu ama kaybetmemek de önemli. Pazar günü İstanbulspor'u yenerek hasretimizi bitireceğiz" sözlerini sarf etti.