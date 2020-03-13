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13 Mart 2020, Cuma
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Hedef play-off

Hedef play-off

3’te 3 yapan ’da asbaşkan Usta, “Play-off hedefine yaklaştık. Serimizi sürdüreceğiz” dedi

Giresunspor'da asbaşkan Mehmet Fevzi Usta, üç hafta üst üste kazanarak uzaklaştıkları playoff hedefine yaklaştıklarını söyledi. Moral bulduklarını belirten Usta, "Play-off hedefine de yaklaşmış olduk. Şimdi önümüzdeki , ve yarıda kalan İstanbulspor maçlarından 9 puan almak istiyoruz. Kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Serimizi sürdürüp hedefimize doğru yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 13.3.2020
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