Menemenspor 2-2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 28'inci haftasında Menemenspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Menemenspor puanını 35, İstanbulspor ise 33 yaptı.
TFF 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Menemen Belediyespor, İstanbulspor'u konuk etti.
Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Menemen Belediyespor'un gollerini 31. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ve 89. dakikada Tayfun Aydoğan kaydetti. Konuk ekip İstanbulspor'un gollerini ise 9. dakikada Onur Ergün ve 83. dakikada Muhammed Durmuş attı.
İstanbulspor'da Wellington Ferreira, 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmada kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.
Üst üste oynadığı 6. maçından da galip gelemeyen Menemen Belediyespor, puanını 35 yaptı ve maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi. Kazanamama serisi 3 maça çıkan İstanbulspor ise 33 puanla 13. sırada yer aldı.
Menemen Belediyespor, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise lider Hatayspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
9'uncu dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Ali Keten'in topa elle dokunmasının ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı gole çeviren Onur takımını öne geçirdi: 0-1.
25'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İstanbulsporlu Ali'nin sert şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.
31'inci dakikada ev sahibi Menemenspor skorda dengeyi sağladı. Ercan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa düzgün bir şutla kaleci Alperen'i çaresiz bıraktı: 1-1. Mustafa attığı gol sonrası kasım ayında kaybettiği annesinin doğum gününü kutladı. Mustafa, "Doğum günün kutlu olsun annem" yazılı tişörtle gol sevincini paylaştı. İlk yarı beraberlikle sonuçlandı.
50'nci dakikada İstanbulspor mutlak golü kaçırdı. Sağ çaprazdan Kağan'ın şutunu kaleci Selmani çıkardı. Dönen topa Zafer dokundu, Selmani'nin bir kez daha çeldiği meşin yuvarlak üst direkten döndü. Menemenspor savunması tehlikeyi savuşturdu.
58'inci dakikada bir pozisyon sonrası tartışan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
71'inci dakikada Ali Özgün'ün şutunu İstanbulspor kalecisi Alperen çeldi, ardından pozisyonu takip eden Sikiru'nun vuruşunda top dışarı çıktı.
82'nci dakikada İstanbulspor öne geçti. Atılan uzun topu iyi kontrol eden Enes ceza sahasına girer girmez plasesini yaptı: 1-2.
89'uncu dakikada Menemenspor bir kez daha tabelayı dengeledi. Sol kanattan yapılan ortada kaleci Alperen topu sektirdi, arka direkte meşin yuvarlağa sert vuran Tayfun fileleri havalandırdı: 2-2.
90+2'nci dakikada Samed Ali'yi düşüren Wellington ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemil Tunç (xx)
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Rıdvan (x), Ali Keten (xx), Domgjonas (x), Ercan (xx), Taşkın (xx), Tayfun (xx), Mustafa (xxx), Sikiru (x) (Dk. 84 Murat Elkatmış), Mehmet (x) (Dk. 81 Samed Ali), Ali Özgün (x) (Dk. 76 Rasheed x)
İSTANBULSPOR: Alperen (xxx) - Wellington (xxx), Atchom (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 69 Rıdvan x), Issah (xx), Onur (xxx), Duhan (xx) (Dk. 76 Enes xx), Zafer (xxx), Kağan (xx) (Dk. 72 Eslem x), Ali (xx), Emir (xxx)
GOLLER: Dk. 9 (P) Onur, Dk. 82 Enes (İstanbulspor), Dk. 31 Mustafa, Dk. 89 Tayfun (Menemenspor)
SARI KARTLAR: Sikiru, Tayfun (Menemenspor), Atchom, Kağan, Wellington, Onur (İstanbulspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 58 Fatih Tekke (İstanbulspor Teknik Direktörü), Dk. 90 artı 2 Wellington (İstanbulspor), Dk. 58 Cenk Laleci (Menemenspor Teknik Direktörü)
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