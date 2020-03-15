Adanaspor 1-1 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Adana'da puanlar paylaşıldı!

1-1 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Adanaspor 1-1 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 28'inci haftasında 5 Ocak Stadyumu'nda ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Seyircisiz oynanan mücadele ve Theo Mendy'nin karşılıklı golleri ile 1-1 berabere sonuçlandı. Düşme hattında bulunan Adanaspor bu beraberliğin ardından puanını 20 yaptı. Keçiörengücü ise 35 puana yükseldi.

1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında , Keçiörengücü'nü konuk etti. 5 Ocak Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Keçiörengücü'nün golünü 30. dakikada Theodore Mendy kaydetti. Adanaspor'un golünü ise 44. dakikada attı.

Üst üste 6. maçını da kazanamayan Keçiörengücü, puanını 35 yaptı ve 11. sıraya geriledi. Kazanamama serisi 8 maça çıkan Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada yer aldı.

Keçiörengücü, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Adanaspor ise deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3'üncü dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

30'uncu dakikada Keçiörengücü sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.

44'üncü dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

73'üncü dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci topun sahibi oldu.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Murat Altan (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Evren (xxx), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Hakan Barış (x)(Dk. 72 Sinan x), Celil (xx), Uğurcan (xx), Samican (xx) (Dk. 78 Umut ?), Roni (x) (Dk. 87 Utku ?), Ahmet (xx), Eren (xx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Erdi (xx), Abdulkadir (xx), Samet (xx), Hüsamettin (xx), Süleyman (xx), Madinda (x) (Dk. 76 Burak ?), İshak (xx), Dialiba (x) (Dk. 88 Devrim ?), Bokila (x)(Dk. 70 Cem x), Mendy (xxx)

GOLLER: Dk. 44 Evren (Adanaspor), Dk. 30 Mendy (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Bokila, Abdulkadir (Keçiörengücü)

  1. 15.03.2020
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