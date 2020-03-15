Adanaspor 1-1 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 28'inci haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adanaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Seyircisiz oynanan mücadele Evren Korkmaz ve Theo Mendy'nin karşılıklı golleri ile 1-1 berabere sonuçlandı. Düşme hattında bulunan Adanaspor bu beraberliğin ardından puanını 20 yaptı. Keçiörengücü ise 35 puana yükseldi.
TFF 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Keçiörengücü'nü konuk etti. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip Keçiörengücü'nün golünü 30. dakikada Theodore Mendy kaydetti. Adanaspor'un golünü ise 44. dakikada Evren Korkmaz attı.
Üst üste 6. maçını da kazanamayan Keçiörengücü, puanını 35 yaptı ve 11. sıraya geriledi. Kazanamama serisi 8 maça çıkan Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada yer aldı.
Keçiörengücü, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Adanaspor ise Giresun deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR:
3'üncü dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
30'uncu dakikada Keçiörengücü sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.
44'üncü dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.
73'üncü dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.
Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Murat Altan (xx)
ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Evren (xxx), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Hakan Barış (x)(Dk. 72 Sinan x), Celil (xx), Uğurcan (xx), Samican (xx) (Dk. 78 Umut ?), Roni (x) (Dk. 87 Utku ?), Ahmet (xx), Eren (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Erdi (xx), Abdulkadir (xx), Samet (xx), Hüsamettin (xx), Süleyman (xx), Madinda (x) (Dk. 76 Burak ?), İshak (xx), Dialiba (x) (Dk. 88 Devrim ?), Bokila (x)(Dk. 70 Cem x), Mendy (xxx)
GOLLER: Dk. 44 Evren (Adanaspor), Dk. 30 Mendy (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Bokila, Abdulkadir (Keçiörengücü)
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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