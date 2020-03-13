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13 Mart 2020, Cuma
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Kaf-Kaf’ta Okay gitti

Kaf-Kaf’ta Okay gitti

Karşıyaka'da  'ün yardımcısı , ailevi sebepler nedeniyle ayrıldı.

Karşıyaka'da 'ün yardımcısı , ailevi sebepler nedeniyle ayrıldı. Öte yandan 'nun 160 bin TL'lik alacağı nedeniyle tesise haciz geldiği fakat uygulanmadığı belirtildi.

  1. 13.3.2020
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