Akigolar’da Vural mucizesi

Adana Demir'i 3-2 yenerek 4'te 4 yapan Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisar, zirveye çok yaklaştı. Süper Lig potasındaki Erzurum'la olan 9 puanlık farkı 2'ye düşürdü. Tecrübeli teknik adam, Erzurum ve Altay maçlarını kayıpsız geçerek ipleri eline alacaklarını söyledi.