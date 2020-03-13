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13 Mart 2020, Cuma
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Akigolar’da Vural mucizesi

Akigolar’da Vural mucizesi

 Demir'i 3-2 yenerek 4'te 4 yapan yönetimindeki Akhisar, zirveye çok yaklaştı.

Demir'i 3-2 yenerek 4'te 4 yapan yönetimindeki Akhisar, zirveye çok yaklaştı. potasındaki 'la olan 9 puanlık farkı 2'ye düşürdü. Tecrübeli teknik adam, Erzurum ve Altay maçlarını kayıpsız geçerek ipleri eline alacaklarını söyledi.

  1. 13.3.2020
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