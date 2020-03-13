Es-Es'e 90+4 şoku

TFF 1. Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Eskişehirspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulma çabasındaki iki ekibin mücadelesi 1-1 berabere bitti. Konuk ekip Eskişehirspor, 38'de Mete Kaan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Osmanlıspor, 90+4'te Batuhan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve puanlar paylaşıldı.