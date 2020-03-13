Es-Es'e 90+4 şoku
Eskişehir 38’de Mete ile öne geçti, Osmanlı uzatmada Batuhan ile yanıt verdi. İki ekip de düşme hattında kaldı.
TFF 1. Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Eskişehirspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulma çabasındaki iki ekibin mücadelesi 1-1 berabere bitti. Konuk ekip Eskişehirspor, 38'de Mete Kaan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Osmanlıspor, 90+4'te Batuhan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve puanlar paylaşıldı.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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