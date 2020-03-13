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13 Mart 2020, Cuma
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Es-Es'e 90+4 şoku

Es-Es'e 90+4 şoku

38’de Mete ile öne geçti, Osmanlı uzatmada Batuhan ile yanıt verdi. İki ekip de düşme hattında kaldı.

1. Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında ile , 'da karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulma çabasındaki iki ekibin mücadelesi 1-1 berabere bitti. Konuk ekip Eskişehirspor, 38'de Mete Kaan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Osmanlıspor, 90+4'te Batuhan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve puanlar paylaşıldı.

  1. 13.3.2020
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