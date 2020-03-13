Hatayspor Cesar Grup Ümraniyespor maçına hazırlanıyor! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Hatayspor Cesar Grup Ümraniyespor maçına hazırlanıyor!

Hatayspor maçına hazırlanıyor!

Hatayspor Cesar Grup Ümraniyespor maçına hazırlanıyor!

1. Lig'de Hatayspor gelecek hafta evinde 'u konuk edecek. Bordo-beyazlı takım 27 hafta sonunda 14 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 50 puanla liderliğini sürdürüyor.

1. Lig'in lideri Hatayspor, 15 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, kondisyon çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Burada, gazetecilere açıklama yapan Altıparmak, Altay maçında aldıkları mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Hafta sonu oynayacakları Cesar Grup Ümraniyespor maçının gruptaki liderliklerini koruma adına çok önemli olduğunu aktaran Altıparmak, şu ifadeleri kullandı:

"Rakiplerimizle olan puan farkımız devam ediyor ve halen lideriz. Bu liderliğimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Mağlubiyetler bazen takımların, oyuncuların, şehrin birleşmesinde daha etkili olur. Oynadığımız maçtan çok ders çıkardık. İnşallah Ümraniye maçında, hem oynayacağımız oyunla hem de alacağımız galibiyetle ligin boyunu kısaltacağız. Galibiyet serisiyle morallerimiz yerine gelecek. Aynı zamanda sahada olamayacak olan ve bizi yüreğiyle dışarıdan destekleyecek taraftarımıza bu galibiyeti armağan edeceğiz."

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda maçların seyircisiz oynanması kararını saygıyla karşıladıklarını belirten Altıparmak, hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını vurguladı. Altınparmak, kart cezası bulunan Gökhan ve Kubilay Sönmez ile sakatlığı süren Yasin Güreler'in hafta sonu oynanacak maçta kadroda yer alamayacağını ifade ederek, tedavisi devam eden Hamza Gür ve Dame Diop'un durumunun henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

  1. 13.03.2020
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