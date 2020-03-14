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14 Mart 2020, Cumartesi
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Akigo Vural’la uçtu

Akigo Vural’la uçtu

Üst üste 6 maç gol dahi atamayan Vural yönetiminde çıktığı son 7 maçta 15 kez fileleri sarsmayı başardı. Vural döneminde ilk maçta Altınordu karşısında suskun kalan Akhisar, ardından rakip filelere gol oldu yağdı

Üst üste 6 maç gol dahi atamayan Vural yönetiminde çıktığı son 7 maçta 15 kez fileleri sarsmayı başardı. Vural döneminde ilk maçta Altınordu karşısında suskun kalan Akhisar, ardından rakip filelere gol oldu yağdı. Yeşilsiyahlılar, , Osmanlı ve 'i 3-2, 'i 2-1 ve 'u 2-0 mağlup etti. Menemenspor'la ise 2-2 berabere kaldı.
  1. 14.3.2020
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