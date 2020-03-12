Yılmaz Vural'lı Akhisarspor mucizesi

Ligde bir ara 7 hafta 3 puana hasret kalarak Play-Off hattından çıkan yeşil-siyahlılar, 44 puanla 4'üncü sıraya tırmanıp 2'nci BŞB Erzurum'la farkı 2'ye indirdi. Rakibini bu hafta pazar günü kritik 90 dakikada konuk edecek Akhisarspor, kazandığı takdirde ilk 2 yarışında Erzurum'u sollayacak.



Akhisar'a sihirli değnek gibi dokunarak müthiş seriyle takımı yeniden Süper Lig yarışına ortak eden teknik direktör Yılmaz Vural, milli araya kadar rakipleri Erzurumspor ve Altay ile üst üste oynayacakları maçlarda hata yapmadıkları takdirde avantajı ele geçireceklerini söyledi. Adana deplasmanının son anlarında tansiyonu düşünce futbolseverleri korkutan Türk futbolunun en tecrübeli ve renkli isimlerinden Vural, "Maçın heyecanıyla tansiyonum oynadı ama hemen kendime geldim. Endişelenecek bir durumum yok. Ben göreve geldikten 2 gün sonra çıktığımız Altınordu maçını kaybetmiştik. Ardından takımdaki hamlelerle tüm maçlarda çok iyi oynadık. Kazananın yarışta olacağı Adana Demirspor deplasmanını da kayıpsız geçtik" dedi.



TARAFTARA DAVET

Pazar günü Erzurum'u da yendikleri takdirde rakiplerini sollayacaklarını hatırlatan Yılmaz Vural, taraftarı tribüne davet etti. Vural, "Akhisarlı taraftarları her maç stada davet ediyoruz. Her maç da ilgileri artıyor. Bu takım onların takımı ve onlar için sahaya çıkıyor. Pazar günü stadımızın dolmasını istiyoruz. Erzurum ve Altay maçlarını kayıpsız geçersek ipleri elimize alırız. Deneyimli takımız. Birkaç maç kazandığımız için havaya girmeyiz. Aynı ciddiyetle oynayıp seriyi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.