Osmanlıspor 1-1 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Osmanlıspor 1 puanı 90'da kurtardı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Osmanlıspor 1-1 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 27'inci haftasında düşme hattında bulunan ile karşı karşıya geldi. Eskişehirspor'un uzun süre 1-0 önde götürdüğü karşılaşma 90'ıncı dakikada 'ın attığı golle 1-1 berabere bitti. Bu sonuça Osmanlıspor puanını 23, Eskişehirspor ise puanını 17 yaptı.

1. Lig'in 27'inci haftasında Osmanlı Stadı'nda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Eskişehirspor'ın 50 dakika üstün götürdüğü karşılaşma Osmanlıspolu 'ın 90'ıncı dakikada attığı golle berabere bitti. Eskişehirspor'un golünü ise Mete Demir kaydetti.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 23, Eskişehirspor ise 17'ye yükseltti.

Osmanlıspor gelecek hafta sahasında Giresunspor'u, Eskişehirspor da sahasında 'u konuk edecek.

  1. 12.03.2020
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