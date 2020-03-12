Osmanlıspor 1-1 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında düşme hattında bulunan Osmanlıspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Eskişehirspor'un uzun süre 1-0 önde götürdüğü karşılaşma 90'ıncı dakikada Batuhan Yılmaz'ın attığı golle 1-1 berabere bitti. Bu sonuça Osmanlıspor puanını 23, Eskişehirspor ise puanını 17 yaptı.
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Osmanlı Stadı'nda Osmanlıspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Eskişehirspor'ın 50 dakika üstün götürdüğü karşılaşma Osmanlıspolu Batuhan Yılmaz'ın 90'ıncı dakikada attığı golle berabere bitti. Eskişehirspor'un golünü ise Mete Demir kaydetti.
Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 23, Eskişehirspor ise 17'ye yükseltti.
Osmanlıspor gelecek hafta sahasında Giresunspor'u, Eskişehirspor da sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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