Timsah döndü
Rakiplerinin kaybettiği haftada Balıkesir’i deviren Bursa, zirvede yeniden iddialı konuma geldi. Başkan Mestan, hedefin Süper Lig olduğunu belirtti.
Balikesir'i deplasmanda 3-1 mağlup eden Bursaspor, rakiplerinin kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu. Hatay, Erzurum ve Adana Demir mağlup olunca; yeşil-beyazlılar, şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Başkan Mesut Mestan, her maça final gibi baktıklarını dile getirdi.
KRİTİK BİR ZAFER
Kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten Mestan, "Süper Lig hedefimiz için her maça finalmiş gibi bakıyoruz. Önemli ve kritik bir galibiyetti bizim için. Önümüzde çok kritik bir Boluspor maçı var. Bu maçı Allah'ın izniyle galibiyetle kapatıp seyircimizin önünden mutlu ayrılacağız. Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
STORE'DA KOLONYA İNDİRİMİ
Bursaspor Kulübü, koronavirüs nedeniyle fazla talep gören ve fiyatı artan kolonyalarda indirime gitme kararı aldı. Yeşil-beyazlılar, internet sitesi üzerinden satışa sunduğu 200 ML'lik kolonyaları 17.5 TL'ye düşürdü. Timsah'ın bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.
- 13.3.2020
- Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp hakem kadrosunu değiştirirken kelleyi verebilir
- Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemler koronavirüsten daha tehlikeli
- Diego Costa'nın koronavirüs şakası şaşırttı!
- Alay etmişti! Rudy Gobert koronavirüse yakalandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Timsah döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.