Timsah döndü

Balikesir'i deplasmanda 3-1 mağlup eden Bursaspor, rakiplerinin kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu. Hatay, Erzurum ve Adana Demir mağlup olunca; yeşil-beyazlılar, şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Başkan Mesut Mestan, her maça final gibi baktıklarını dile getirdi.

KRİTİK BİR ZAFER

Kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten Mestan, "Süper Lig hedefimiz için her maça finalmiş gibi bakıyoruz. Önemli ve kritik bir galibiyetti bizim için. Önümüzde çok kritik bir Boluspor maçı var. Bu maçı Allah'ın izniyle galibiyetle kapatıp seyircimizin önünden mutlu ayrılacağız. Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

STORE'DA KOLONYA İNDİRİMİ

Bursaspor Kulübü, koronavirüs nedeniyle fazla talep gören ve fiyatı artan kolonyalarda indirime gitme kararı aldı. Yeşil-beyazlılar, internet sitesi üzerinden satışa sunduğu 200 ML'lik kolonyaları 17.5 TL'ye düşürdü. Timsah'ın bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.