Vural: Bir süre kadro dışı kalalım - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Vural: Bir süre kalalım

Vural: Bir süre kadro dışı kalalım

Akhisar , futboldaki koronavirüs gündemini değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Sevdiklerimizi uzun süre görebilmek için kısa süre onlardan uzak duralım ve koronavirüs için tedbirler alalım" dedi.

Akhisar , futboldaki koronavirüs gündemini değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Sevdiklerimizi uzun süre görebilmek için kısa süre onlardan uzak duralım ve koronavirüs için tedbirler alalım" dedi. Vural, Futbola sahip çıkmak ve futbolun yarınları için bir müddet oynamayalım, ne olur ki hepimiz bir süre kalalım"
  1. 24.3.2020
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