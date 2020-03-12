Altay potadan çıktı
TFF 1'inci Lig'de evinde lider Hatayspor'u 2-1 yenen Altay, haftayı galibiyetle kapatmasına rağmen rakiplerinin de kazanmasıyla averajla ilk 6'nın dışında kaldı. Puan tablosunda 7'nci sıraya gerileyen siyah-beyazlılar, 6'ncı basamaktaki yerini bu hafta deplasmanda karşılaşacağı, kendisi gibi 42 puana ulaşan Fatih Karagümrük'e kaptırdı.
Ligde cumartesi günü Karagümrük'le sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak İzmir temsilcisi, son dönemeçte hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlılar, yarıştan kopmamak için evine en kötü 1 puanla dönmeyi hedefliyor.
Hedefe adım adım ilerleyeceklerini dile getiren sportif direktör Murat Uluç, "Karagümrük deplasmanı zor geçecek. Çok önemli bir maça çıkacağız. Rakip 9 haftadır kaybetmiyor. Biz de iyi bir hava yakaladık. Lider Hatayspor'u mağlup etmek bizim için pek çok açıdan önemliydi. Yine kazanmak için mücadele edeceğiz. İstanbul'dan kaybetmeden gelmek de önemli. Hep birlikte kenetleneceğiz, inanacağız ve başaracağız" diye konuştu. Eksiği bulunmayan Altay'da sol bekler Özgür ve Doğa, stoper Abdülkerim, orta saha oyuncusu Yılmaz ve santrfor Yaser, sarı kart sınırında yer alıyor.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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