TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Hatayspor'un evinde oynayacağı Ümraniyespor mücadelesini Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
14 MART CUMARTESİ:
16.30 Fatih Karagümrük-Altay: Caner Ak
19.00 Bursaspor-Boluspor: Emre Malok
15 MART PAZAR:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor: Yasin Kol
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor: Turgut Doman
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat
16 MART PAZARTESİ:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Erkan Özdamar
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Bülent Birincioğlu
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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