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11 Mart 2020, Çarşamba
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1. 'de hakemler belli oldu!

TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu!

1. 'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Hatayspor'un evinde oynayacağı Ümraniyespor mücadelesini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

14 MART CUMARTESİ:

16.30 Fatih Karagümrük-Altay: Caner Ak

19.00 Bursaspor-Boluspor: Emre Malok

15 MART PAZAR:

14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor:

16.30 Adanaspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak

16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor: Yasin Kol

19.00 Osmanlıspor-Giresunspor: Turgut Doman

19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan

16 MART PAZARTESİ:

19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Erkan Özdamar

19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Bülent Birincioğlu

  1. 11.03.2020
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