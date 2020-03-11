Adana Demirspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Haftanın en kritik maçlarından biri TFF 1. Lig'de oynanacak. Play-off mücadelesi veren iki takım karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ligde 42 puanla 4. sırada yer alırken, yakın takipçisi Akhisarspor 41 puanla 7. sırada yer alıyor. Yeni teknik direktörü ile sahaya çıkacak olan Adana Demirspor, Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisarspor'u ağırlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Adana Demirspor-Akhisarspor mücadelesi TSİ 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de heyecanla beklenen Adana Demirspor- Akhisarspor maçı Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.