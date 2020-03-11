Adana Demirspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig’de haftanın en kritik maçlarından biri olan Adana Demirspor-Akhisarspor maçı ligin kaderini etkileyecek. Play-off mücadelesi veren iki takım karşı karşıya gelecek. Maçtan önce Adana Demirspor’da Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrılmıştı. Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki Adana Demirspor kazanarak yakın takipçisi Akhisarspor ile arasını açmak istiyor. Bu önemli karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları maçı canlı izlemek ve gelişmelerden haberdar olabilmek için Google üzerinden aramalar gerçekleştiriyor. Peki, Adana Demirspor-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Haftanın en kritik maçlarından biri TFF 1. Lig'de oynanacak. Play-off mücadelesi veren iki takım karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ligde 42 puanla 4. sırada yer alırken, yakın takipçisi Akhisarspor 41 puanla 7. sırada yer alıyor. Yeni teknik direktörü ile sahaya çıkacak olan Adana Demirspor, Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisarspor'u ağırlayacak.
ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig'de günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Adana Demirspor-Akhisarspor mücadelesi TSİ 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek.
ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'de heyecanla beklenen Adana Demirspor- Akhisarspor maçı Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Adana Demirspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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