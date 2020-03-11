Adana Demirspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de haftanın en kritik maçlarından biri olan -Akhisarspor maçı ligin kaderini etkileyecek. Play-off mücadelesi veren iki takım karşı karşıya gelecek. Maçtan önce Adana Demirspor’da Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrılmıştı. Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki Adana Demirspor kazanarak yakın takipçisi Akhisarspor ile arasını açmak istiyor. Bu önemli karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları maçı canlı izlemek ve gelişmelerden haberdar olabilmek için Google üzerinden aramalar gerçekleştiriyor. Peki, Adana Demirspor-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Haftanın en kritik maçlarından biri TFF 1. Lig'de oynanacak. Play-off mücadelesi veren iki takım karşı karşıya gelecek. ligde 42 puanla 4. sırada yer alırken, yakın takipçisi Akhisarspor 41 puanla 7. sırada yer alıyor. Yeni teknik direktörü ile sahaya çıkacak olan Adana Demirspor, yönetimindeki Akhisarspor'u ağırlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Adana Demirspor-Akhisarspor mücadelesi TSİ 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de heyecanla beklenen Adana Demirspor- Akhisarspor maçı Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.

  1. 11.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN