Yılmaz Vural, Adana Demirspor maçı sonrası fenalaştı
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Akhisarspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Ege temsilcisinin 3-2'lik skorla kazandığı zorlu karşılaşmanın ardından teknik direktör Yılmaz Vural fenalaştı. Tecrübeli teknik adam sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendisine geldi.
Adana Demirspor maçının ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı.
Adana Demirspor-Akhisarspor maçının bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Ambulans sahaya giren sağlık ekibi personeli Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı.
NOT: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır
Tecrübeli teknik adam yapılan müdahalenin ardından kendisine geldi ve yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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