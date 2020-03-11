Yılmaz Vural, Adana Demirspor maçı sonrası fenalaştı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Yılmaz Vural korkuttu! Ambulans geldi

, Demirspor maçı sonrası fenalaştı

Yılmaz Vural, Adana Demirspor maçı sonrası fenalaştı

1. Lig'in 27'inci haftasında Akhisarspor deplasmanda Demirspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Ege temsilcisinin 3-2'lik skorla kazandığı zorlu karşılaşmanın ardından fenalaştı. Tecrübeli teknik adam sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendisine geldi.

Demirspor maçının ardından Akhisarspor teknik direktörü fenalaştı.

-Akhisarspor maçının bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Ambulans sahaya giren sağlık ekibi personeli Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı.


NOT: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır

Tecrübeli teknik adam yapılan müdahalenin ardından kendisine geldi ve yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.

  1. 11.03.2020
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