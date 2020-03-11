Yılmaz Vural, Adana Demirspor maçı sonrası fenalaştı

Adana Demirspor maçının ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı.

Adana Demirspor-Akhisarspor maçının bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Ambulans sahaya giren sağlık ekibi personeli Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı.



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Tecrübeli teknik adam yapılan müdahalenin ardından kendisine geldi ve yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.