Adana Demirspor 4 hafta sonra kaybetti
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un 4 maçlık "yenilmezlik" serisi Akhisarspor karşısında alınan mağlubiyetle son buldu. Bursaspor'a, 22. hafta maçında deplasmanda 2-1 kaybettikten sonra geçen 4 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik alarak zirve yarışından kopmayan Adana Demirspor, dün beklemediği bir mağlubiyet aldı.
Taraftarı önünde Akhisarspor'u ağırlayan Adana Demirspor, karşılaşmadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Akhisarspor gollerini Cikalleshi, Onur Ayık ve Bjarnason'un ayağında bulurken, Adana ekibi Volkan Şen ve Mehmet Akyüz'le rakip fileleri havalandırdı. Ligde üst sıraları hedefleyen mavi-lacivertliler, yaşadığı puan kaybıyla zirve yarışında yara aldı.
Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak.
MEHMET AKYÜZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Adana Demirspor'un ara transfer döneminde takıma dahil ettiği tecrübeli forvet Mehmet Akyüz, takıma büyük katkı sağladı. Mavi-lacivertli formayla 10 maça çıkan Mehmet, 8 gol attı. Mehmet Akyüz'ün dünkü maçta attığı gol Adana Demirspor'un mağlubiyetini önlemeye yetmedi.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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