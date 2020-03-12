Adana Demirspor 4 hafta sonra kaybetti - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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4 hafta sonra kaybetti

Adana Demirspor 4 hafta sonra kaybetti

1. Lig ekibi 'un 4 maçlık "yenilmezlik" serisi Akhisarspor karşısında alınan mağlubiyetle son buldu. 'a, 22. hafta maçında deplasmanda 2-1 kaybettikten sonra geçen 4 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik alarak zirve yarışından kopmayan Demirspor, dün beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Taraftarı önünde Akhisarspor'u ağırlayan , karşılaşmadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Akhisarspor gollerini Cikalleshi, Onur Ayık ve Bjarnason'un ayağında bulurken, ekibi ve 'le rakip fileleri havalandırdı. Ligde üst sıraları hedefleyen mavi-lacivertliler, yaşadığı puan kaybıyla zirve yarışında yara aldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda ile karşılaşacak.

MEHMET AKYÜZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Adana Demirspor'un ara transfer döneminde takıma dahil ettiği tecrübeli forvet Mehmet Akyüz, takıma büyük katkı sağladı. Mavi-lacivertli formayla 10 maça çıkan Mehmet, 8 gol attı. Mehmet Akyüz'ün dünkü maçta attığı gol Adana Demirspor'un mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

  1. 12.03.2020
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