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12 Mart 2020, Perşembe
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kazanarak "hayata döndü"

Bursaspor kazanarak "hayata döndü"

1. Lig ekiplerinden , 4 maçlık galibiyet hasretine son vererek, rakiplerinin puan kaybettiği haftada hedefi için önemli 3 puan aldı. Yeşil-beyazlılar, ligin 27. haftasında Ekol Hastanesi 'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Bundan önceki son galibiyetini 22. haftada sahasında 'u 2-1 yenerek elde eden temsilcisi, bu galibiyetle 'e yükselme iddiasını güçlendirdi.

RAKİPLER KAYBETTİ, BURSASPOR KAZANDI
'un yükselme hattındaki rakipleri haftayı mağlubiyetle kapatınca, yeşil-beyazlılar çok önemli 3 puana imza attı.

Lider Hatayspor, deplasmanda Altay'a karşı 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 yenik tamamladı. İkinci sıradaki da yine kendi evinde galip duruma geçtiği karşılaşmadan 78. dakikadan sonra 3 gol yiyerek 3-1 mağlup ayrıldı.

Bursa ekibiyle haftaya aynı puanda giren Demirspor da evinde Akhisarspor'a 3-2 mağlup olunca Bursaspor, ligin 3. sırasına çıktı.

RAKİP, DÜŞME HATTINDAKİ BOLUSPOR
Her maçı Süper Lig hedefi doğrultusunda adeta final gibi oynayan Bursaspor, 28. haftada, düşme endişesini yakından hisseden takımlardan ile karşılaşacak.

Son iki maçından galibiyetle ayrılan ekibiyle, üst sıralardan kendine yer edinmeye çalışan Bursa temsilcisinin müsabakası 14 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Ligde 27. haftanın ardından ilk 6 sırada puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
--- --- --- --- --- --- --- ---
1. Hatayspor 27 14 8 5 36 23 13 50
2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 27 13 7 7 30 22 8 46
3. Bursaspor 27 14 6 7 42 34 8 45
4. Akhisarspor 27 12 8 7 36 31 5 44
5. Adana Demirspor 27 11 9 7 51 34 17 42
6. Fatih Karagümrük 27 11 9 7 38 32 6 42

MESUT MESTAN: "ÖNEMLİ VE KRİTİK BİR GALİBİYETTİ"
Bursaspor Kulübü Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşısında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Puan kayıplarının ardından bu galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Mestan, şöyle konuştu:

"Süper Lig hedefimiz için her maça finalmiş gibi bakıyoruz. Önemli ve kritik bir galibiyetti bizim için. Çok zorlu bir sürece giriyoruz. Ligin sonuna yaklaştıkça maçların önemi ve alınacak puanların değeri artıyor. Balıkesirspor galibiyeti hem moral açısından hem de rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada önemliydi. Önümüzde çok kritik bir Boluspor maçı var. Bu maçı Allah'ın izniyle galibiyetle kapatıp seyircimizin önünden mutlu ayrılacağız. Taraftarımız her zaman bizi destekliyor. Bu maçta da onların desteğine ihtiyaç duyacağız. Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz."

  1. 12.03.2020
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