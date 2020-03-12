Giresun tam gaz - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Giresun tam gaz

tam gaz

Giresun tam gaz

1. lig'de son haftaların formda ekibi , 'nü 26'da 'ın golüyle 1-0 yendi. Başkent ekibinde 90'da Samet'in kullandığı frikik, üst direkten dışarı çıktı. Üst üste 3. galibiyetini alan Çotanak, playoff yolunda umutlanırken, Keçiörengücü'nün 3 puan hasreti 5 maça çıktı.

1. lig'de son haftaların formda ekibi , 'nü 26'da 'ın golüyle 1-0 yendi. Başkent ekibinde 90'da Samet'in kullandığı frikik, üst direkten dışarı çıktı. Üst üste 3. galibiyetini alan Çotanak, playoff yolunda umutlanırken, Keçiörengücü'nün 3 puan hasreti 5 maça çıktı.
  1. 12.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giresun tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN