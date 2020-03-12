Dadaş’ta Özdilek dönemi
Evinde Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Erzurumspor'da Erkan Sözeri gönderilip yerine Mehmet Özdilek getirildi. Son olarak Denizlispor'da çalışan 'Şifo Mehmet' ondan önce 2018-19 sezonunda Dadaşlar'ı 18 maç yönetti.
- 12.3.2020
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Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...
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Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!
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Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Dadaş’ta Özdilek dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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