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12 Mart 2020, Perşembe
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4x4 Akhisar

4x4 Akhisar

ile şaha kalkan yeşil-siyahlılar, 1. Lig’de ilk iki yarışında olduğu ’i; Cikalleshi, Onur ve Bjarnason’un golleriyle yendi.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Akhisarspor, 'i deplasmanda 2-1 yendi. İlk iki sıradaki ve 'un yenildiği haftada galibiyet parolasıyla sahaya çıkan iki takımdan gülen taraf konuk ekip oldu. Akhisar, 28'de Cikalleshi ile 1-0 öne geçti. Demir, bu gole 48'te ile yanıt verdi. Akigo, 54'te Onur ve 88'de Bjarnason ile skoru 3-1'e getirdi. 90'da Mehmet Akyüz'ün golü Demir'e yetmedi. Akhisar üst üste 4. galibiyetini aldı.
  1. 12.3.2020
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